旺角店舖塌假天花 裝修判頭砸傷頭

【本報訊】昨日下午近3時，旺角彌敦道582號信和中心樓上一間眼鏡店，有一幅面積約1米乘1米的假天花墮下，一名年約60歲裝修判頭猝不及防，遭墮下的假天花砸中頭部受傷。救護員接報趕至，替傷者敷治包紮後，再由救護車送院治理。事發後，人員圍封店舖，店內墮下假天花的位置露出鋼筋。

據了解，事發眼鏡店開業數年，昨日信和中心正進行裝修，懷疑因產生震動，令店內一塊約兩厘米長的天花石屎批盪墮下。女東主得悉後通知大廈保安，該名裝修判頭及工人亦到場了解。詎料至案發時間，店內一幅假天花塌下，結果擊中裝修判頭的頭部。

樓宇大堂牆身瓷磚全剝落 另外，前晚深夜11時許，旺角廣東道923號順昌大廈地下大堂，一幅面積約2米乘8米牆壁瓷磚突然全部剝落，並發出巨響，碎片散落大堂地上。由於塌磚位置與保安崗位相距僅約一米，保安員險被擊中，他驚魂甫定後，隨即報案求助。消防到場經初步視察後，相信沒有即時危險，遂交由大廈管理處善後。據悉，大廈較早前亦發現部分瓷磚鬆脫，不排除事件與日久失修有關。