十三街單位爛到住唔到 議員質疑重建次序

【本報訊】舊區重建步伐緩慢，土瓜灣「十三街」樓宇失修，單位內冧石屎令住戶人心惶惶，卻遲遲未見納入重建之列。立法會發展事務委員會昨討論市區重建局的工作，議員江玉歡拿出一塊石屎，舉起多幅類似危樓的照片，批評當局「急症」不做，質疑重建次序到底是按賺錢與否抑或是失修程度？她促政府考慮運用地積比轉移或互換，或者取消、更改「十三街」的綜合發展區地位。

石屎水加餸 斥當局「急症」不做 江玉歡於會上指2014年九龍城市區更新地區諮詢平台已提出優先重建「十三街」，認為把「十三街」列作綜合發展區的原意是鼓勵大型重建，增加投資誘因，如今卻變成壓死「十三街」重建的主要原因。她形容「十三街」慘不忍睹，質疑當局有沒有親身進入住戶調查過，「知唔知入邊爛成點樣」，很多房屋爛到「住唔到」，又指石屎跌落已經不是新鮮事，形容居民用天花跌下的石屎水加餸，是否市民要在屋企、企樓底都要戴頭盔。她批評當局「急症」不做，質疑是按賺不賺到錢，還是按失修程度來定重建次序。

當局暫無意改變同區7年樓齡的補償機制，議員洪雯認為會直接影響市建局啟動重建的時間。她指「十三街」居民表示願意接受更高樓齡補償換取盡快重建，又指改善居民居住條件核心目標，市建局不是私人發展商，因為有虧損而不重建是不合理的。她問到市建局會否考慮向立法會提出檢討7年機制，建議擴大地積比轉移的地理範圍到不同分區，用區外有利可圖的項目補貼區內難以重建的項目，從而加快重建。

發展局暫無意改7年補償機制 市建局認同是時候可檢討7年機制，但發展局希望推動更多重建，不希望現時引起辯論，反而阻慢速度。政府稍後在強拍有修訂，會用借貸、批地等方式提供支援。轉移地積比方面，發展局稱跨區不是不可以，若有油旺的經驗，都願意在其他區拆牆鬆綁，但需要時間做研究。

發展局局長甯漢豪指有2,800餘幢樓宇未有遵辦強制驗樓通知，其中包括「十三街」樓宇。當局接下來會重點跟進，主動抽查，介入維修，部分當局已選定代業主做，又表示明白居民和業主很期望當局介入，但都不能夠乾等，要共同努力遵辦通知。至於「十三街」何時能啟動重建，要交給市建局有空間去檢視。

另一議員陳學鋒質疑市建局規劃反而令區域愈住愈逼、愈住愈多人，又批市區重建項目速度緩慢，每個項目起碼都要10年，甚至20年有多。他指現有荃灣、油旺等計劃，令市民期望變大，更加「唔郁添」，坐等市建局來收樓，令舊樓本身狀況愈來愈差。