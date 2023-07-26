家校合作科技應用 學童運動量增

【本報訊】有本地大學及科技公司自2017年9月起展開為期6年的先導計劃，目的設計一套更有效的運動及體力活動模式，透過家校合作及科技應用，提升學童參與各種體力活動的效能和動機，培養對運動的興趣和習慣。計劃共邀得35間小學參與，為他們提供全面的配套支援和多元體育活動；亦有超過50間支持計劃的友好學校，獲得計劃的專業教練到校支援舉行趣味活動班。計劃採用「全校參與」模式推展，惠及多達3萬名學童及其家長，促進本港學童身心均衡健康的發展。