書展煞科 買一送一求散貨

【本報訊】一連7日的書展昨日煞科，書商把握最後機會劈價促銷，「10蚊兩本書」、「買一送一」及「套裝半價」隨處可見。有家長特意帶同女兒到場「執平貨」，亦有家長專攻補充練習為子女增值。主辦單位指書展圓滿結束，共吸引近百萬人次入場，人均消費872元。

在灣仔會議展覽中心舉行的香港書展昨早人流不算多，市民進場不用排隊。不少市民拖着行李篋到場，趁最後一天掃平貨。家長林太特意選擇最後一日與升小一的女兒逛書展，未買書先揀書包，又指女兒喜歡看兒童故事，料花最多1,000元掃書，但不打算買補充練習幫女兒「谷分數」，稱不希望「逼得小朋友太緊」。

書商均看好銷情，黎先生表示，多了內地讀者入場參觀選購帶動下，預期生意增加約10%。售賣語文學習書籍的書商吳小姐則說，原本希望疫情減退有助提升入場人數，但現時未見人流特別增加，生意額與去年差不多，相信不少市民外遊影響本地客量。

人均消費$872 香港貿易發展局於昨午5時半指，香港全面恢復通關後，成功吸引近百萬人次入場，當中旅客佔10%。貿發局又委託研究機構抽樣調查，訪問逾800名書迷，顯示受訪者在書展平均消費872元，最受讀者歡迎的3類書分別為小說（52%）、漫畫（26%）、旅遊（20%）。