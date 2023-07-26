大灣區航空 啟航一周年 限時優惠大酬賓 $10機票去台北胡志明曼谷

【本報訊】大灣區航空為慶祝首航一周年，推出一系列優惠回饋乘客，昨推出限時「啟航一周年驚喜大優惠」，可用10元購買一張由香港前往曼谷、台北或胡志明市的單程機票（票價不包括相關稅項及燃油附加費），包括每程7公斤手提行李限額，乘客可按實際需要，額外購買託運行李限額，相關機票出發日期為8月2日至9月27日。是次優惠只限一天，機票先到先得，售完即止。記者昨日所見，優惠一推出，機票已極速售罄。