大灣區航空 啟航一周年 限時優惠大酬賓 $10機票去台北胡志明曼谷
【本報訊】大灣區航空為慶祝首航一周年，推出一系列優惠回饋乘客，昨推出限時「啟航一周年驚喜大優惠」，可用10元購買一張由香港前往曼谷、台北或胡志明市的單程機票（票價不包括相關稅項及燃油附加費），包括每程7公斤手提行李限額，乘客可按實際需要，額外購買託運行李限額，相關機票出發日期為8月2日至9月27日。是次優惠只限一天，機票先到先得，售完即止。記者昨日所見，優惠一推出，機票已極速售罄。
套票優惠陸續有
大灣區航空指出，自去年7月23日開展往返曼谷的定期航班服務，疫情過後發展迅速，最近新增胡志明市成為第6個航點。為向廣大客戶致謝，大灣區航空將推出一系列優惠回饋乘客。由本月至9月夏季期間，會與各大旅行社夥伴合作，推出旅遊套票優惠，亦透過不同類型的贊助活動，為客戶帶來更多驚喜。
大灣區航空於2022年7月啟航，現時提供往返曼谷、台北、首爾、東京、大阪及胡志明市，共6個航點的航班服務。
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