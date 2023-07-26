太空人體驗營 30中學生脫穎

訪青海冷湖感受火星生活 「少年太空人體驗營」自2019年起經歷新冠疫情後首次舉行，為期8天，共18男12女的中二至中六學生參與，將於本周六（29日）前往北京和敦煌參觀，此次新增到訪青海冷湖火星營地，間接體驗生活於火星的感覺。當中有學生希望可成為太空人。

通過3輪競賽揀選 香港太空館館長何萬雄說，學校於5月提名兩名學生，入選者總共需通過3輪選拔，第1輪收到逾百間學校提名，有160名學生參與，經40條選擇題的問答比賽，最高分的80位同學可進入次輪選拔。入圍者獲安排參與三日兩夜的訓練營，考核領導力、溝通能力和體能測試等，成績最好的50位入圍第3輪選拔。第3輪，他們需討論爭議性問題，並觀察考生會否樂意聆聽他人意見等能力，最終30位入選者可參與「少年太空人體驗營」。

香港中華總商會會長蔡冠深指出，以前不少中學生去美國遊覽，但其實中國在航天科技上都發展得不錯，所以希望他們可去北京體驗。他又期望本港年輕人日後可成為太空人，參與太空任務。

有學生盼做太空人 宣道會鄭榮之中學中六學生魏耀東說，從小對航天感興趣，認識到由萊特兄弟研究飛機到近代太空科技，夢想成為太空人。他將會到英國利物浦大學修讀航空科技工程相關的課程。而在體驗營中，他期望可接觸多些航天科技建設，因為以往都在書本上了解有關知識，所以有意親身體驗。