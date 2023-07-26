醫健：健康在您手：做足準備 一起再跑

跑步是融入生活的全民運動。疫情後，不難重見男女老少在運動場或街道上跑步，有些會邊跑邊閒談，有些則神情認真。不同類型及大大小小的跑步比賽，在疫情過後，亦開始陸續舉行，你有考慮參加嗎？

不論年紀，跑步是最容易學會、最容易維持、最快得到成功感的運動之一，因此跑步是熱門運動也不難理解。至於跑步的誘因，除了是為健康及突破自己外，不少人亦受運動品牌宣傳及有型模特兒的身形及外觀所影響，一眾對跑步不太有興趣的朋友，甚至會因櫥窗的商品及社交媒體上的分享，對跑步「突然心動」起來。

跑步三大要訣 跑步並非只靠一時心動，要「長跑長有」，就要運動得更科學。

第一，不要只顧「跑步儲里數」，更要因應身體的需要作出更多的交替式訓練，以免同一組肌肉及關節，因過勞而產生傷痛。若肌肉耐力或身體柔軟度不足，關節及肌肉也會承受不了，因此在練習過程也須分配時間，進行不同的相關訓練。

第二，很多朋友也是從零運動量開始跑步，但切記不要高估自己的體能，練習時要循序漸進，不要為了參加比賽，短時間內不斷提高訓練量。

最後，三五同行結伴同練，當然是高興，但若大家也缺乏正確的運動概念及動作知識，只靠一鼓作氣，較容易引起身體創傷，得不償失，例如跑步後未有伸展及紓緩肌肉，引致肌肉過度疲勞繃緊。建議新手若想認真訓練，可參加較具規模的跑會或跑步班，跟隨正確練習方式及動作，作出循序漸進的訓練。

聖雅各福群會將於11月5日在白石角海濱長廊舉辦八公里挑戰賽及兩公里的親子賽，歡迎大家報名齊運動，查詢請致電2831 3232。

聖雅各福群會