兩港男染猴痘 一人非長居本港

【本報訊】本港再增兩宗猴痘確診個案，兩人皆為過往健康良好的32歲男子，均未曾接種猴痘疫苗，並在潛伏期內曾有高風險接觸，其中一人非長居香港，曾到訪意大利及法國。他們仍然留院，情況穩定。衞生防護中心表示，兩名病人分別於前晚及昨日確診猴痘，暫未發現兩宗新增個案有流行病學關連，亦未有發現他們與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。

曾訪意大利及法國 首宗個案涉及過往健康良好的32歲男病人，他上周一開始於內地出現皮疹、水疱及淋巴結腫大，其後於上周四起出現發燒、頭痛及肌肉痛。他本周日抵港，同日到伊利沙伯醫院求診。根據病人提供的資料和初步調查，病人持香港身份證，但並非居於香港，潛伏期內曾到訪意大利及法國，並於當地逗留期間有高風險接觸。

第二宗個案涉及另一名過往健康良好的32歲男病人，他上周五起出現淋巴結腫大，上周六開始出現皮疹。他前日分別向私家醫生及天水圍醫院求診，同日轉介至屯門醫院。初步調查顯示，他於潛伏期內在港有高風險接觸。