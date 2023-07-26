長者周五起可與配偶共用醫療券

【本報訊】長者本周五起可與配偶共用醫療券，社區組織協會幹事連瑋翹認為安排具彈性，但擔心長者要出示配偶的紙本身份證副本才能使用會有不便，希望容許長者出示電子證明。

連結帳戶 共享餘額繳費 他又指，新安排下，長者可用的醫療券金額增加至上萬元，擔心再出現醫療券違規兌現的情況，希望衞生署更主動抽查可疑個案，並放蛇到黑點調查。

年滿65歲的長者本周五起可與65歲或以上的配偶共用醫療券，長者夫婦只要一同到參與醫療券計劃的診所連結帳戶，並於使用時出示配偶的身份證副本，便可使用配偶的醫療券餘額繳費。醫療券計劃亦會由同日起推出電子同意書，以及增設實時電話短訊通知服務，進一步便利長者使用醫療券。

所有使用醫療券的長者都可以提供一個本地流動電話號碼，以接收來自醫療服務提供者的實時短訊通知，增加保障。同時為保障公帑使用，衞生署會定期或隨機監察，嚴肅跟進懷疑有虛假配偶關係聲明的個案，並轉交執法機構調查。衞生署亦提醒長者，他們不會在長者使用醫療券時要求提供銀行帳戶資料或點擊任何網站連結。