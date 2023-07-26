未來10年 港工程量每年料逾2400億

【本報訊】本港將有多項大型基建動工。建造業議會昨日發表《建造工程量預測》，展望未來10年，估計本港的建造業總工程量，每年可達2,400億元至3,750億元。而為應付未來的大型發展計劃，建造業議會執行總監鄭定寧表示，議會將繼續積極推廣採用先進科技和創新建造技術，以進一步提升建造業的生產力和承載力。

業界倡提升承載力 鄭定寧表示，過去數年，香港的基本工程開支一直維持在每年約800億元的水平，並預計在未來幾年會持續增長至每年超過1,000億元。連同私人市場，建造業整體工程量在過去數年一直維持在每年約2,500億元的水平，並將會增長至每年約3,000億元的水平。

為幫助業界及早準備及調配資源，應付未來的大型發展計劃，鄭稱，政府和議會定期向業界及公眾發放相關資訊，包括公營及私營界別不同種類項目在未來的工程量預測，例如土木工程、樓宇建造工程、機電工程，以及維修、保養、改建及加建工程等。為防預測有所變動，議會將作定期檢視。