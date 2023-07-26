處理塌樹拖延 無積極審視 地署卸鑊：承辦商招標條款會加辣

【本報訊】申訴專員公署批評地政總署處理樹木投訴「歎慢板」，北區區議會昨開會討論到相關問題，主席羅庭德表示曾接獲求助個案，有居民擔心塌樹向部門投訴後，最終地政總署人員在接獲投訴約兩個月才到場視察，但無即時移除樹木，最終致塌樹意外。地政總署署長黎志華表示會盡快處理有關問題，未來承辦商招標條款亦會加辣，或會有新的懲處機制。

羅庭德指出，過去曾在麻笏村接獲求助個案，今年1月有村民通報部門有樹木快將倒塌，3月時地政署人員曾去巡視，發現樹木有問題但無即時移除，直至5月，樹木最後倒塌。

丁屋審批歎慢板 黎志華回應稱，過去一年已有承辦商因而被懲處，禁止其參與投標，將來招標條款亦會加辣；如果承辦商做得不好，亦會有新的懲處機制。

黎亦被問及處理丁屋審批速度太慢的問題，區議員侯志強表示，以往新界原居民申請丁屋只需幾個月便獲批，如今少則5、6年，多則10多20年仍未獲批，「等到頭髮斑白都申請不到丁屋。」黎志華表示希望可以簡化丁屋審批程序，內部審批時毋須地政專員批准。