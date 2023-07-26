高球場 建屋一波三折 環評暫須擱置

法院批覆核許可 排期8月中聆訊 粉嶺高爾夫球場爭議，「一波未平、一波又起！」繼城市規劃委員會接納政府就高球場部分用地改劃用途為「未決定用途」地帶之際，高等法院昨審理由香港哥爾夫球會提出的入稟申請，批出司法覆核申請許可，並下令臨時擱置環境保護署有條件批准環評報告的決定，直至案件聆訊為止，相關聆訊排期8月中進行。

發展局表示備悉法庭已批出相關司法覆核申請許可和暫時擱置相關環境影響評估批准，法庭的決定不會影響政府如期9月1日接收32公頃土地。經徵詢法律意見，法庭的決定亦不會影響城市規劃委員會8月初就「未決定用途」地帶修訂建議進行刊憲和邀請進一步申述的程序。

剛巧改劃為未決定用途 根據球會上周五入稟高院申請司法覆核，指環保署於5月有條件接納粉嶺高爾夫球場用地的環評報告越權，要求推翻該決定。高院法官高浩文經考慮後，昨頒下判詞，受理司法覆核申請。法官亦頒下臨時暫緩令，暫時擱置環保署的決定，並於8月中開庭處理有關暫緩令的問題，但仍有待各方律師通知法庭檔期才可確實日期。

而地政總署署長黎志華指出，3年前以短期租約形式租予香港哥爾夫球會的32公頃土地，租約會如期在8月底終止，屆時會將土地交予康文署管理；過去一個月，地政總署亦曾與康文署及球會代表到場考察，討論交收工作。

項目延誤或以年計 議員林筱魯指出，任何法定程序都有可能被挑戰，過去亦曾有人稱城規會委員開會時在會議室「出出入入」影響投票，入稟挑戰城規會決定，而任何司法覆核需經歷排期，上庭爭辯法律觀點，導致項目延誤或以年計；惟過往政府亦試過在有人挑戰改劃土地用途期間成功賣地，法庭仍需視乎具體覆核申請的理據。

公屋聯會總幹事招國偉則稱，理解城規會接納及通過規劃署的建議，認為有關用地必須堅持用作公營房屋發展；惟法院批出的暫緩環評報告決定，難免會影響建屋項目的進度，對此表示失望。他期望待聆訊結束後，在符合法定程序下，政府應就有關9.5公頃用地的建屋布局及參數，及早公布具體方案，以追回時間及進度。