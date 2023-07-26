秦剛遭免去外交部長 仍任國務委員 由王毅兼任外長

秦剛

【本報綜合報道】中國外交系統出現人事變動，十四屆全國人大常委會第四次會議昨天在北京人民大會堂舉行，會議表決後決定免去國務委員秦剛兼任的外交部部長職務，中央人民政府網站的「國務院領導」一欄昨天顯示，他仍然是其中一名國務委員；會上另任命中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅為外交部部長。

內地官媒報道，十四屆全國人大常委會第四次會議昨天上午舉行第一次全體會議，委員長會議提出關於提請審議刑法修正案（十二）草案的議案之餘，也審議任免案。踏入昨天下午，委員長趙樂際主持召開十四屆全國人大常委會第九次委員長會議，審議有關議題，會議最終表決通過任免案。國家主席習近平簽署第8號主席令。

今年6‧25最後露面 官方未有解釋人事變動原因，秦剛去年12月30日獲任命為外交部部長，對上一次公開露面是今年6月25日，在北京會見俄羅斯、斯里蘭卡、越南官員，之後缺席多場重要外交活動，引發外界猜測。被問及秦剛狀況時，多名中國外交部發言人在例行記者會僅稱沒有可以提供訊息或不掌握相關資訊。外交部發言人汪文斌本月11日曾經表示，秦剛因「健康原因」無法出席外事活動。

57歲的秦剛2021年7月擔任中國駐美國大使，翌年10月當選中共二十屆中央委員。去年12月，他成為外交部部長，今年3月出任國務委員、國務院黨組成員。再度出任外交部部長的王毅69歲，2013年3月16日至去年12月30日首度擔任外交部部長。

王毅