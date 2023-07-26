虐待11幼兒 童樂居職員囚30月

【本報訊】本報早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」員工涉嫌虐童案，至今累計共34名女職員被落案起訴。其中一名在童樂居工作逾10年的兼職員工，涉於一個月內虐待15名幼童，包括掌摑、拍打、扯頭髮、摔落地及腳踢幼童等，因而被控15項虐兒罪。被告昨於區院承認當中11罪，涉及幼童共7男4女，被法官李俊文判監30個月。法官指事件涉及短時間內虐待非常年幼的兒童，有事主更遭被告作出14次不當行為對待，除認罪外被告並無任何減刑因素。

本案女被告馮鳳豪（64歲），自2008年起在童樂居任兼職幼兒工作員，至去年初被捕為止。她承認11項虐兒罪，另有4項虐兒罪獲准於法庭存檔。控罪指她於2021年11月18日至12月13日期間，故意襲擊、虐待或忽略，男童A、B、D、F、Q、R、女童S、V、AC及一男一女身份不詳兒童。

辯方求情時指稱，被告年幼曾受父親體罰，不自覺跟隨了該管教方式對待涉案幼童。辯方又指被告性格急躁及執着，加上事發時正值疫情，致工作量大增，令被告對幼童失去耐性而犯案。辯方又指被告現已感後悔及內疚，並向幼童及家長道歉，又指重犯機會不高。

打頭扯髮摔地腳踢 法官判刑時指，涉案幼童只有1至3歲，沒有反抗能力且不懂投訴。被告的不當行為亦被其他在場幼童看到，有幼童更曾倣效被告行徑。法官又指被告的求情，並沒有任何減刑因素，一眾事主的行為偏差，亦僅屬雞毛蒜皮小事，不會令照顧者被激怒。法官指除被告認罪外，並無任何減刑因素，故將她判囚30個月。

案情指，被告於案發期間在童樂居內分別虐待涉案11名事主，包括拍打頭部，捏臉頰、掌摑、扯頭髮、抬起再摔落地及腳踢他們等，有部分時間更同時虐待多名幼童。男童D方面，被告曾多達14次對他作不當行為，包括扯着他的手及把他摔到地上等；男童R方面，亦曾遭被告扭他耳朵及拍打他頭部8次。被告所有虐待行為，均被童樂居的閉路電視拍下，並於去年1月7日被捕。

本案是第二宗在區院審理的同類型童樂居案件，被告判囚30個月亦是暫時最高的判刑；而首宗在區院處理的同類型案件，涉案被告在上月判囚27個月。據資料顯示，在裁判法院處理的16名童樂居案被告，已全部審結，分囚4周至15個月不等，餘下的被告則陸續會在區院審理。案件編號：DCCC 542/2022