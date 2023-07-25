話復常偏向悲觀 收入差未敢消費

作為小市民有邊個唔想安居樂業，份工穩穩陣陣，人工會年年隨物價通脹有所調整？可惜公務員都係得17萬多，「鐵飯碗」並非個個可擁有，大多數打工仔就冇咁好彩，新冠疫情期間，百業蕭條，從事飲食業、旅遊業更首當其衝，不是失業就係留職停薪或開工不足，總之就係老公撥扇──妻涼（淒涼）！

好嘞！依家失業率持續下降，高官都話隨着經濟活動從疫情中逐漸復常，加上中港兩地全面通關，入境旅遊反彈，勞工市場進一步改善，照計市民唔應該眼濕濕、扮憂鬱，而應該「盡情消費，帶動經濟」！之不過，有政黨尋日公布調查，截至今年6月，約一成市民指過去一年個人財政狀況有改善；惟仍有近四成人指，同期內財政狀況轉差。即係話，有改善嘅人只佔極少數，而大部分人不但冇改善，仲差咗添！

調查認為，港人消費信心較半年前稍高，但整體看法仍偏向悲觀，反映部分市民收入或工作狀況尚待改進。該政黨發言人表示，市民目前狀況較為保守，但對預期經濟發展樂觀，反映社會普遍感受到疫情結束後經濟開始復常，但目前個人經濟狀況仍然較為拮据。佢認為政府需要推動整體經濟內需循環，透過吸引市民留港消費，建議政府打造本地「市集經濟」，同時打造香港品牌吸引外地遊客。

問題係本港面對人口流失，移民潮方興未艾，要留住人才甚至人口都有困難，加上人口老化，生育率全球最低。講真，政府要打造本地「市集經濟」確實有難度，加上港產官僚推政策又缺少周詳計劃，最新例子莫如旅監局5月曾向紅磡區嘅商店發出附加承諾書，旅行團如被安排到區內商店參觀遊覽、購物，同日就唔可以喺土瓜灣食肆用膳。措施一出令區內食肆叫苦連天，尤其啲經營團餐嘅酒樓甚至因而執笠。呢啲咪叫做「骨感現實支撐不起豐滿理想」囉！

此外，社會雖然復常，之不過市民近期財政狀況仍未恢復疫情前百分百正面水平，調查認為政府有必要以更主動積極態度刺激本港經濟內需，例如「開心香港」主題系列，舉辦多元化嘅國際盛事。其實，舉辦呢啲國際盛事又係需要花費大筆公帑，實效卻成疑。依家政府成日呻窮，又放風消費券唔應該恒常化；唔通發放完嗰2,000蚊消費券尾數，政府就拒再開倉，令消費券成絕響？阿哥，喺經濟未全面復甦、民生依然多艱下，連區區幾千蚊都唔捨得派，基層市民必更淒涼！市民情緒悲觀，收入差未敢消費，若連消費券都縮沙，市民心目中嘅政府必然係蔗渣，少少甜頭都咁斤斤計較，點說好香港故事呢？