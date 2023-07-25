笑看天下：援之不當足以誤天下

美國不顧多國反對，向烏克蘭提供集束彈後，俄羅斯國防部上周六公布，4名俄羅斯戰地記者同日喺烏東扎波羅熱報道新聞時，遭到烏軍集束彈襲擊，其中一人死亡。俄羅斯揚言殺害記者嘅人會受到懲罰之際，俄軍翌日向烏克蘭南部敖德薩發射多枚導彈，造成至少一死22傷，被列入聯合國教科文組織名錄嘅東正教主顯聖容大教堂損毀嚴重。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃斥責烏軍蓄意施襲，屬刑事恐怖襲擊，外交部歸咎於美國向烏克蘭提供武器。梁啟超對「愛國與憂國」有精闢見解，佢曾說：「用之不得其當，雖善言亦足以誤天下。」俄烏戰事持續至今將近一年半，兩國都未有接納中方嘅勸和促談，致使戰事愈演愈烈。

俄羅斯總統普京日前喺聖彼得堡與到訪嘅白羅斯總統盧卡申科會談，是上月底俄國僱傭兵組織瓦格納發動兵變失敗後兩人首次會談。俄媒報道，兩人談到烏克蘭反攻時，盧卡申科就話「根本冇反攻」，而普京即打斷對方並說「有，但失敗咗！」普京指過去一天摧毀烏克蘭嘅外國裝備數量打破紀錄。盧卡申科稱，根據佢嘅數據，喺一場戰爭中，烏軍就有15輛豹2坦克和20多輛布拉德利步兵戰車被摧毀。

俄烏互攻，各有死傷必矣。美國參謀長聯席會議主席米利日前表示，烏克蘭嘅進攻「遠非失敗」，之但係將是漫長、艱難和血腥。政客就是這副嘴臉，反正隔山觀虎鬥，死嘅又不是自家少爺兵，血腥又如何？老美一直為烏克蘭增援，但援之不得其當，亦足以誤天下！戲子總統澤連斯基上周六致電北約秘書長斯托爾滕貝格，要求討論黑海局勢和糧食走廊問題。會議即使召開，若然一味務虛而仍然要伸手獲取更多軍援，苦嘅又係人民！