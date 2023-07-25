強詞有理：歐洲幻想

捷克有位官員異想天開，認為歐洲的人口和經濟實力非常龐大，卻沒有相應的國際地位和影響力，唯一辦法就是把27個歐盟成員國整合起來，建立「歐洲合眾國」或「歐洲聯邦」，這樣才能與中美等大國在競爭中平起平坐。這個建議聽起來很美好，但可行嗎？顯然只是一廂情願。別說歐盟內部如一盤散沙，不可能整合成統一的國家，假使各國能夠摒棄私心團結一致，也過不了華盛頓這一關。美國想永遠獨霸世界，絕不容許任何國家與其平起平坐，即使有血緣關係且有相同價值觀的歐洲也不例外。

其實在很久以前，就有「歐羅巴合眾國」的概念，法國拿破崙東征西討，就是為了統一歐洲各國，可惜力有不逮，最後以失敗告終。後來德國希特拉提出「歐洲新秩序」，更是帶有軍事侵略和種族滅絕性質，當然不可能成功。直至歐洲共同體以及由此發展而來的歐盟成立後，目標也都是為了追求歐洲大一統，但說易行難，歐洲諸國各有盤算，距離歐洲合眾國或歐洲聯邦愈來愈遙遠。

說穿了，歐洲之所以始終無法走向統一，除了各國同床異夢的原因，也因為美國從中作梗。英國公投脫離歐盟，背後就有華盛頓挑撥離間的因素。時任美國總統特朗普曾公開宣稱，英國退出歐盟將會「更繁榮興旺」，一聽就知立心不良。實際上，英國脫歐後不但沒有更繁榮興旺，反而面臨窮途末路，許多英國人過後才吃後悔藥，可惜已經太遲。顯而易見，美國壓根兒不想見到統一而強大的歐洲，唆擺英國退群正是為了削弱歐盟，利用美元霸權打擊歐元更是人盡皆知的事實。

當然，說到美國對歐洲的滲透和控制，最得心應手的工具還是北約。這個所謂集體安全機制，其實就是美國置於歐洲頭上的一把利劍，區內所有國家都不敢亂說亂動。尤其是俄烏戰爭爆發後，歐盟被美國進一步控制，只能乖乖聽從指揮，完全沒有自己的立場和主張。法國算是最特立獨行的歐洲國家，總統馬克龍不斷強調戰略自主，不想淪為美國附庸，但也只是說說而已，始終跳不出華盛頓的五指山。

理想很豐滿，現實很骨感。歐洲人追求大一統，提出歐洲合眾國或歐洲聯邦的概念，無疑很有想像力和吸引力，但如果擺脫不了美國的控制，不能解除北約的魔咒，一切都將淪為空談。