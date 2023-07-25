龍吟虎嘯：老美揀蟀誰是心頭好

今次台灣總統選舉，美國最希望誰當選？民進黨的賴清德？國民黨的侯友宜？民眾黨的柯文哲？還是商富郭台銘？這幾個人從根兒上說，都是台灣政壇的親美派。事實上，台灣政壇乃親美派天下，不親美根本沒得混，因為台灣社會就是一個極度親美的社會。不過，這些參選人雖然都親美，但當選的只能有一位，誰當選對美國最有利、最放心呢？也即誰配合美國的對台政策最有執行力呢？這還是有區別、有講究的。

在台灣親美資格最老的是國民黨，抗戰時期一起打過日本，抗戰後一起打過共產黨，之後敗逃台灣維持「割據政權」，又一起對付「新中國」，「打冷戰」。蔣家父子亡故後，國民黨學足美國模式搞民主選舉，山姆大叔不僅對國民黨控制更嚴，對台灣政壇、政黨輪替也全面掌控，台灣成了一個完全親美、崇美、戀美的社會，對此國民黨「居功至偉」，它今次推出的是警察出身的侯友宜參選大位。

台灣民眾黨資歷最淺，2019年由柯文哲醫生發起組建，他當選過台北市市長，他的最大特點是「口沒遮攔，語出驚人，莫名其妙，自相矛盾」，和國民黨的侯友宜正好相反，侯友宜是「悶葫蘆，不善表達，吞吞吐吐」。這兩人的毛病，使美國對他們有些摸不着頭腦，不甚放心。

已經兩度執政的民進黨，「親美」資歷自然不淺，尤其是蔡英文，這些年「倚美謀獨」，配合執行美國對華打壓政策，狂購美國武器十分積極，相比之下，民進黨的參選人賴清德似乎比侯友宜、柯文哲「更得美心」。然而，賴清德有些飄飄然，日前他放言高論，當上台灣總統就可以走入白宮，他追求的政治目標就已達成。賴說這話，是向老美表忠心，表明會追隨美國到底，聽命白宮到底。不料，馬屁拍到馬蹄子上，白宮質疑賴清德的「走入白宮論」有違美國的「一個中國」政策。在現有政策下，「台灣總統」是不可以進入白宮的，賴清德是真不知還是太狂了？老美也不高興了。