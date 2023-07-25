坦言集：保衞傳統

西方媒體稱之為極右翼政黨的德國另類選擇黨，於6月底由黨魁率團訪華。另類選擇黨在德國政治上冒起，近月在地方選舉首次獲勝執政，7月的民意調查，支持度超越執政的社會民主黨，僅次於基民盟與基社盟聯盟，且冒起之勢凌厲。中國在這個時候邀請該黨訪華，是漂亮的外交舉措，對德國以至歐盟的政治產生頗大衝擊，其意義不限於德國，與另類選擇黨同類的右翼政黨，在歐盟不少國家也正在冒起。原來異軍突起的綠黨在烏克蘭戰爭中過於親美，也受環保極端主義牽連，民意支持大跌。在德國聯合執政的綠黨，親美表現最積極，也最被選民放棄。這不單止是政黨勢力的興替，底下更可能是價值思想的轉變。

歐洲右翼政黨代表的價值是歐洲傳統體系──宗教、家庭、社會秩序和文化傳統，以往在工業化、都市化的過程裏，抗拒以工業化和都市化為基調的現代化社會變化。但是經歷二、三百年的社會變遷，現時歐洲右翼勢力（新舊納粹主義除外）並不反對工業化與都市化，因為已是既成事實，難以改變，卻反對社會文化組織特別是家庭社區的進一步解體。相對於自由主義要求極端個人化，甚至擁抱LGBT主義，不承諾性別，也因此否定了傳統的家庭、宗教，倡導社會制度的個體化，反映在經濟政策方面便是極端的自由市場主義，反對非市場干預。可是這樣的自由主義，本身便矛盾重重，市場帶來不公平的分配，貧富懸殊，失敗者、弱勢者還需要政府與社會的救濟，但他們同時反對政府干預，只要求政府提供無條件的資助。政府無力，大多數人在政府不照顧或照顧不足下，自我排除在社會與經濟之外，只剩下政治投票能力。可同時，這些人自我脫離社會與經濟，卻構成整體社會經濟的衰落，即使用海外移民來填補，卻引起異質文化衝擊和對原有社區與文化乃至就業的影響，矛盾更深。

歐洲的社會與經濟已進入後工業化階段，怎樣解決自由主義歪路問題、怎樣維持發展成大難題，也似乎沒法應付，右翼政黨的歐洲傳統價值主張便成為針對解組混亂的社會選擇，這個選擇反對極端個人化、LGBT化帶來的社會徹底解組。歐洲優先、法國優先等是保衞社會與經濟，不讓某些先驗價值把一切原有的摧毀。

在歐洲、美國等西方社會，這樣回歸傳統、保衞傳統的政治潮流正方興未艾。