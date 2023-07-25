新商場第一擊 兩女打到瞓地

【本報訊】大圍有商場出現女子MMA爭霸戰！本港有社交平台昨日（24日）瘋傳一段影片，片中見到兩名婦人於某新開張商場的店舖前對打，一度激烈得在地上扭鬥，引來途人圍觀。有市民見狀隨即上前制止，片段中見其中一名白衣婦人臉部受傷流血，另一名黑衣短褲女子，則與同行男伴及一對男女童急步離開現場。

網傳片段一開首，就見到中年白衣婦與黑衣短褲女子已跪在地上混戰扭鬥，有途人圍觀並上前勸架，而與黑衣女同行的男童則站在旁邊不知所措。有熱心市民上前阻止並分隔兩婦，此時黑衣女的同行男伴抱着一名女童現身，將黑衣女和男童拉走離開現場。臉部流血的白衣婦見狀揚言要報案求助，又與同行友人同舉起手機，追上前大叫對方 「唔好走呀」，影片到此完結。

稱手袋撞小孩爆衝突 執法部門表示，昨日下午3時許，一名64歲女子在大圍的商場報案，指被一對男女襲擊，而該對男女聲稱女子的手袋撞及其小朋友，雙方因此口角，繼而女子被襲，眼角流血、臉部受傷及全身疼痛，事後女子由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理；人員到場時，該對涉事男女已離開，案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」處理及調查。

黑衣女子與同行男伴及一對男女童 （左面），與另一方（右面）發生爭執。