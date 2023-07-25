破51騙案拘31人 揭薄酬誘開戶洗錢

【本報訊】鑑於近年詐騙案及牽涉賣戶口等洗黑錢活動持續上升，中區執法部門於本月17日至24日展開代號「千國」的打擊行動，一共偵破51宗案件，涉及損失金額高達5,700萬元。行動中，人員以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「詐騙」及「洗黑錢」 等罪拘捕7男24女（21至74歲），當中逾半屬非華裔人士，包括17名外傭，其他人則報稱送貨員、無業、司機及家庭主婦等。當中兩人已各被控一項「洗黑錢」罪，案件將於下月8日在東區法院提堂，其餘人士已獲准保釋候查。

涉款5700萬 17外傭捲案 調查人員表示，被捕人士主要是傀儡戶口持有人，有人聲稱對騙案毫不知情，但受詐騙集團以微薄金錢引誘開設銀行戶口，再提供予集團收取犯罪得益，相信相關帳戶共收取及處理超過850萬元黑錢。

另外，騙案受害者是年齡介乎19至91歲的本地及海外人士，單一損失最大的騙案發生於2022年3月，一名71歲女子收到假冒公安電話，聲稱她涉及一宗洗黑錢的案件，哄騙她提交銀行帳戶及密碼協助調查，成功騙走2,000萬元巨款。

執法人員相信，有本地犯罪集團針對不熟悉香港法例的外傭，以300至2,000元報酬利誘他們提供個人銀行戶口，用作不法用途。執法部門已在過去一周展開一系列防騙及反洗黑錢宣傳行動，提醒市民小心提防。案件調查仍然繼續，不排除有更多人被捕。