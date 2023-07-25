借財仔瞞舊債未清 消防員判社服令

廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發一名男消防員疑未有全面披露其尚未清還的貸款，涉嫌詐騙一間財務公司向他批出貸款30萬元。涉案消防員事後被控一項欺詐罪，他早前認罪，昨於沙田裁判法院接受判刑。署理主任裁判官鄭紀航聽罷辯方陳詞後，決定接納報告建議，判被告200小時社會服務令。

涉案27歲被告李烈峰，任職消防員。被告在7月10日承認一項欺詐罪，當時裁判官下令先索取其社會服務令報告始作判刑，期間被告須還押懲教署看管。至昨晨開庭時，代表被告的辯方大律師進一步求情指，從報告可見，被告已深感後悔，吸取教訓，冀法庭可按報告建議，以社服令方式處理本案。

裁判官聽取陳詞後隨即判刑，表示考慮被告初犯、及早認罪、而且候懲期間已還押兩星期，故判被告履行200小時社會服務令。

認欺詐罪 已還押兩周 本案同意案情指，被告於2021年4月向大眾財務有限公司申請一筆40萬元貸款，並在貸款申請表上申報，自己只有兩筆尚未還清的貸款，涉款共逾13萬元。大眾財務其後向被告批出了30萬元貸款。

期間，廉署接獲一個貪污投訴展開調查時，發現被告沒有向大眾財務全面披露其他尚未清還的貸款，包括兩筆分別由一間銀行及另一間財務公司批出，共約18萬元的尚未清還貸款。

案情續指，被告向大眾財務訛稱貸款申請表上的資料真確及完整，更訛稱除了申請表上的相關申報外，沒有其他尚未清還貸款。如大眾財務知道被告有其他尚未清還的貸款，便不會向他批出該筆貸款。案件編號：STCC 987/2023