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財困男主教山樹上自縊亡

上吊男子當場證實死亡。（張開裕攝） 上吊男子當場證實死亡。（張開裕攝）
上吊男子當場證實死亡。（張開裕攝）
【本報訊】昨晨8時許，有晨運人士在深水埗主教山一處山坡，發現一名男子懷疑在樹上以尼龍繩上吊，於是報案求助。消防及救護員趕至現場，攀落山坡將男子救下，惟經檢驗後證實他已死亡。人員在場發現遺書，經調查後證實死者姓梁（40歲），其死因有待剖驗確定。人員正聯絡其家屬助查，初步不排除有人因財困尋短見。
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