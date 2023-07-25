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六旬漢西貢沙灘遇溺不治
事主送院搶救後不治。（馬竟峯攝）
【本報訊】昨午2時許，一名姓王（65歲）男子懷疑在西貢南風灣沙灘游泳時遇溺，在場泳客發現他載浮載沉，合力將其救回岸邊，惟黃男獲救時已經臉色青紫，不省人事。政府飛行服務隊派出直升機到場救援，並將事主吊送至東區醫院救治，惜他搶救無效不治。執法部門已就事件聯絡黃男家人，意外原因有待調查。
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