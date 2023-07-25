慈樂邨 拗賣樓釀火災 4姊妹3危殆

細妹傷勢嚴重 人員再上門搜證 賣樓失親情！慈雲山慈樂邨一名女住戶，前日疑為樓宇買賣問題與3名妹妹起糾紛，期間懷疑持刀斬傷三妹，而其單位亦在混亂中失火，造成4姊妹險葬火海。據悉，她們目前仍然留醫，大家姐、二妹及三妹命懸一線，細妹情況嚴重，暫時均無法錄取口供。由於單位起火原因未明，執法部門昨日再度派員上門搜證，並且檢走一批證物，但要查明案發過程及焚宅真相，相信仍有待4姊妹身體狀況好轉，方能開腔解畫。

該宗姊妹鬩牆悲劇發生於慈樂邨樂信樓35樓一單位。消息指，前日下午約3時許，居住上址的姓黃（57歲）大家姐在家中「開會」，與3名登門造訪的妹妹商討放售另一單位的事宜，當中大家姐一逕主張賣樓，惟遭其餘3人反對，隨即爆發罵戰。雙方爭持不下之際，有人突然情緒激動，取來一把約20厘米長的生果刀，並揮刀捅向三妹（51歲）腹部，三妹負傷奪刀制止，而在混亂間，單位再離奇冒出兩處火頭，當時火勢迅速蔓延，瞬間演變成驚動整幢大廈的火警。

消防花約半小時救熄火警，並且救出黃氏4姊妹，她們分別受不同程度燒傷，其中大家姐燒傷七成皮膚，命危留醫威爾斯親王醫院；全身多處燒傷的53歲二妹和捱刀的三妹俱告危殆，與傷勢嚴重的46歲細妹在伊利沙伯醫院接受治理。

均未能錄口供 是否縱火成疑 執法部門經調查後，火警當日以涉嫌「傷人」拘捕大家姐，但礙於4姊妹身體狀況太差，人員至今未能接觸她們錄取口供，無法掌握實際案發過程，包括事件是否涉及有人刻意縱火。而在昨晨10時許，大批人員重返案發現場，手持膠箱、鐵剷等工具上門搜證，至下午約1時帶走證物離開。