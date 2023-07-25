染甲流現腦病呼吸衰竭 25月大B仔命危

【本報訊】衞生署衞生防護中心正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，涉及過往健康良好的25個月大男嬰。他於7月21日起發燒、咳嗽、流鼻水和食欲減退，並於7月23日出現抽搐，同日因徵狀惡化被帶往家庭醫生求醫，其後入住基督教聯合醫院接受診治。

病人的呼吸道樣本經化驗後，證實有甲型流感（H3）病毒。臨床診斷為兒童急性壞死性腦病併發呼吸衰竭，病人情況危殆。

據初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。他的家居接觸者沒有出現病徵。中心正繼續調查，並提醒社會各界提高警覺，預防流感。

廣西男染禽流 港列監察個案 此外，防護中心昨亦指，正密切監察內地新增一宗人類感染H5N6甲型禽流感個案，涉及一名居於廣西桂林的64歲男子，他發病前曾飼養活家禽，本月3日出現病徵，翌日入院接受治療，情況嚴重。中心稱所有新型甲型流感，包括H5N6，在港均為法定須呈報的傳染病；並提醒市民不論在本地或外遊，應時刻保持個人、食物及環境衞生。