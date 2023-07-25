涉煽惑襲無綫員工 28歲審計員准保

【本報訊】任職審計員的男子被指在半年內兩度於網上討論區的貼文，涉嫌發表懷疑煽惑他人襲擊電視台新聞部員工的留言，被控煽惑襲擊等罪的案件昨進行結案陳詞。控方力陳被告貼文是有意針對電視台的員工並要傷害他們，辯方則稱被告認為看到貼文的人士不會認真看待，他發貼文亦只屬「隨口噏」。區院暫委法官崔美霞最終決將案件押後至9月22日裁決，被告續准保釋。

28歲男被告范仕文，報稱審計員，被控一項煽惑他人普通襲擊及一項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害。控罪指他分別於2019年11月8日及2020年5月8日，在港非法煽惑他人，襲擊及傷害電視廣播有限公司（無綫電視）新聞及資訊部職員。控方陳詞指被告並非單單只為發洩情緒而於貼文衝動留言，早在發出涉案貼文前已就針對相關電視台一事作出討論。

辯稱貼文只屬「隨口噏」 控方又認為被告是有意圖而留言，發表要襲擊涉案電視台員工的言論，並指被告自辯時之證供不可信，辯方則認為被告自辯時說法可信，在發表相關貼文前被告所貼出的資料亦只是轉載他人。辯方又指即使相關貼文顯示對該電視台不滿，但被告認為看貼文的人不會認真看待其留言，相關討論亦只是「吹水」及「隨口噏」，並無要襲擊他人的意圖。案件編號：DCCC 435/2022