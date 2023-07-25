「心情唔好」隨機搵人𠝹兩刀 五旬無業漢認罪還押候判

何繼英

【本報訊】五旬無業漢去年初持𠝹刀到深水埗大南街及桂林街交界，隨機襲擊他人，當中割傷其中一名途人的頸背後逃去。執法人員於翌早在該漢的住所拘捕他，警誡下他稱「我心情唔好要搵人𠝹」。該漢昨於荃灣法院（暫代區院）承認一項有意圖而傷人罪，暫委法官韋漢熙決定先提取被告的兩份精神科醫生報告，並押後至8月14日判刑，期間被告須還押。

深水埗傷途人頸背 51歲被告何繼英，報稱無業，他承認一項有意圖而傷人罪。控罪指被告於2022年1月23日，在九龍深水埗大南街與桂林街交界意圖使NWULU Chinedu Victor身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他。被告過往有兩項案底，但與本案並不類同。

案情指被告於案發當晚約7時，在案發地點突然從後用𠝹刀割事主的頸背兩次。事主於事後被送院，發現其右枕底部有4厘米的線形裂傷，且有血腫及慢性滲血，須進行緊急手術及作縫合。事主最終須留院7天；被告於案發翌早在住所被捕，他稱因心情不好隨機「揀人去𠝹」，及後把𠝹刀刀片棄掉，並把𠝹刀帶回家中。執法人員其後在被告家中發現該把涉案𠝹刀。案件編號：DCCC 392/2022