蔡天鳳案 龍尾凶屋科學鑑證 兩車模擬運屍過程

名媛蔡天鳳疑遭肢解及烹煮案，案件已在法庭提訊。而執法人員於昨日，連同政府化驗所人員帶齊工具，重返大埔龍尾村案發現場，做科學鑑證及重組搬屍過程，並將兩輛懷疑涉案七人車拖到現場。人員先後從一車中取出一個大膠箱，然後3人從另一車抬下大膠箱，並將其搬入村屋內。期間人員又登上一村屋二樓露台察看，逗留到下午約4時才離去。

昨日上午，執法人員將兩輛疑涉案七人車拖返龍尾村現場，連同政府化驗所人員進行科學鑑證、及模擬由車上搬運屍體入屋的過程。現場所見，該兩輛白色七人車平排停泊於涉案村屋前，一輛車頭朝內，另一輛則車頭朝外。

分搬兩大膠箱下車入屋 政府化驗所人員亦帶備畫有格仔圖案的量度工具、一支附有圓形球體的長棍到場，有執法人員亦登上涉案村屋旁邊的村屋二樓單位露台視察情況，並裝上一個閉路電視鏡頭。

其後，一名人員從其中一輛七人車搬下一個大透明膠箱；另外，3名人員亦從另一輛七人車抬下大膠箱，並且將其搬入涉案村屋內。

案中被告包括蔡天鳳（28歲）前夫一家4口，分別為前夫鄺港智（28歲，無業）、前大伯鄺港傑（31歲，司機）、前家翁鄺球（65歲，退休人士）及前家姑李瑞香（63歲，退休人士）。當中鄺氏3父子被控於2023年2月21日在大埔汀角路龍尾村一單位內謀殺蔡天鳳。李瑞香則被控於2023年2月23日，銷毀對她進行刑事調查謀殺的資料。

同一事件中，另有兩名被告，包括遊艇公司職員的41歲男被告林舜，及報稱無業的29歲女被告潘巧賢。同被控於2023年2月24日在香港某處，當鄺港智犯可逮捕的罪行即謀殺罪，而知悉或相信鄺就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理解釋下，安排鄺乘搭遊艇至澳門，而意圖妨礙拘捕或檢控鄺。據了解，潘巧賢是美食網紅，社交帳戶有逾3萬名粉絲，她亦曾上載與林舜的合照。該兩名被告一直獲准保釋。

政府化驗所人員亦到場。 蔡天鳳