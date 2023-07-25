杜蘇芮殺到 高溫或觸狂風雷暴

【本報訊】強颱風「杜蘇芮」料於本周三（26日）進入香港800公里警戒範圍，並靠近台灣南部。天文台指杜蘇芮會於未來一兩日逐漸增強，若靠近廣東東部沿岸，對本港天氣影響較大，呼籲近日計劃前往台灣、福建及廣東一帶的市民，需留意天氣變化。

天文台署理高級科學主任林學賢昨早在電台節目表示，強烈熱帶風暴「杜蘇芮」昨日已增強成為颱風，集結本港1,500公里範圍內，根據目前預測路徑，未來一兩日會移向呂宋並逐漸增強，最快在周三（26日）進入本港800公里，隨後可能移向廣東東部沿岸，亦有可能靠近台灣南部一帶。

林學賢提到，颱風移向廣東東部沿岸對本港天氣影響較大，本港會有較多雨及風；靠近台灣南部的情況下，颱風外圍下沉氣流會令香港未來數日天氣酷熱，而高溫亦可能觸發的驟雨及狂風雷暴，具體天氣轉壞情況需視乎杜蘇芮的路徑及距離。

去台灣福建廣東要小心 林呼籲近日計劃前往台灣、福建及廣東一帶的人士，需留意天氣變化。天文台會視乎最新路徑和強度，決定是否發出熱帶氣旋警告。他又說，天文台預計今年有4至7個熱帶氣旋影響本港。

近期多地氣象部門預測「杜蘇芮」的移動路徑出現差異，林學賢解釋，熱帶氣旋一般繞着副熱帶高壓脊移動，而高壓脊的強度影響熱帶氣旋的路徑，高壓脊愈強，熱帶氣旋會較易或較快移向廣東沿岸。不過，副熱帶高壓脊強度會受其他季候風等影響。他相信各地氣象部門於量度高壓脊的強度有差別，使電腦推測熱帶氣旋的走向出現分歧。