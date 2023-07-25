調查：小學生較中學生 更常睇書

【本報訊】一連七天的香港書展將於今日閉幕，不少家長皆趁小朋友們放暑假，到書展「掃書」，培養閱讀的興趣。為了解現時中小學生的課外閱讀習慣，有機構進行了一項網上問卷調查，發現小學生較中學生，更恒常閱讀課外書，前者逾半每周閱讀3次以上，惟僅三成中學生做到恒常的閱讀習慣。

教育城進行了一項網上問卷調查，結果有247間中小學、共逾兩萬名學生參與。結果發現最多中小學生表示，每周閱讀時間為15至30分鐘，而當中每次閱讀時間少於15分鐘的中學生，比起小學生高出約4%；而三成中學生表示會在學校休息時閱讀，六成小學生常在完成功課後在家閱讀。

為消閒增進語文閱讀 而對於閱讀目的方面，受訪學生均指是為了消閒、增進語文能力及增廣見聞。至於閱讀類型方面，小學生喜好較集中於漫畫及繪本以及科幻小說，中學生喜好則較多元，除了以上兩類型的書種，更多中學生情傾文學小說。

雖然隨科技進步，電子書漸成主流閱讀工具，惟調查發現受訪的小學生中，有六成人仍保持閱讀紙本圖書，其他則靠電子書籍應用程式（APP）和網上電子書平台閱讀；中學生方面，則半數人保持紙本閱讀習慣，餘下一半主要閱讀電子書籍，指有助善用小息等空閒時間閱讀。

此外，機構亦在昨日的書展中舉辦「十大好讀」頒獎典禮，其中本地單車運動員李慧詩憑著作《身上的每道傷疤》，獲中學生選為最愛書籍第5位及教師推薦好讀（中學組）第8位，李慧詩期望藉著作，鼓勵大家不要用年齡判定自己能力，並期望未來繼續為市民帶來正面影響。