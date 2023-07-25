財政麻麻焗住慳 催谷經濟甚艱難

旅客仲未返 冀靠市集展覽支撐 復常階段下本港經濟需時復原，有政黨調查發現，截至今年6月，約一成市民指過去一年個人財政狀況有改善，較半年前急升一倍；惟仍有近四成人指期內財政狀況轉差。調查認為，港人消費信心較半年前稍高，但整體看法仍偏向悲觀，反映部分市民收入或工作狀況尚待改進。政黨認為，本港經濟復常仍有待盛事催谷。

有政黨自2004起展開「消費者信心指數」調查，而最新一次調查於今年6月訪問810人。相比去年12年同類調查，是次調查結果趨正面，「目前狀況指數」從歷史新低位73大幅回升至84；「消費者預期指數」維持歷來次高水平113。二者合計的綜合消費者情緒指數，由上次101微升至104，反映消費者普遍樂觀。

近40%受訪者財政轉差 調查顯示，9.9%受訪者指過去一年個人財政狀況有改善，較去年12月的5%增加約5個百分點；表示個人財政轉差的則由上次40.7%降至38.4%。51.8%人則指個人財況過去一年不變。展望未來一年，25%人料個人財政狀況轉好，稍升0.3個百分點，但同時表示轉差的亦由22.7%升至24%，可見市民的悲觀保守情緒對比半年前稍有增加。

議員陳學鋒表示，市民目前狀況較為保守，但對預期經濟發展樂觀，反映社會普遍感受到疫情結束後，本港經濟開始復常，但個人經濟狀況仍然較為拮据或受限。他認為政府需要推動經濟內需循環，透過吸引市民留港消費；建議政府打造本地「市集經濟」，同時打造香港品牌，吸引外地旅客，促進旅遊業。

議員倡續推「開心香港」 議員周浩鼎則稱，「目前狀況指數」大幅反彈，但只回復至去年同期相若水平，顯示社會復常，但市民財政狀況仍未恢復至疫情前100以上的水平。他認為政府要加大力度，推動過往有良好反應的「開心香港」主題系列，主動邀請國際巨星來港合作表演，推動本地消費及吸引鄰近國家地區人士來港，增加經濟收益。

展望下半年在港舉辦多個大型展覽，以及國際會議活動，周建議可把重點國際盛事，如11月份的國際金融論壇，香港海運周及FIBA籃球賽等串聯起來，大幅增加對國際及內地旅客的吸引力。