醫健：成視在人：進駐難民營 為羅興亞人救盲

孟加拉國科克斯巴扎爾有着全世界最大的難民營，超過100萬名羅興亞人逃亡到此地，這些難民因為經濟條件，即使有眼疾也無法及時醫治，白白錯過求醫最佳時機。奧比斯是第一間進駐該難民營的救盲機構，免費醫治當地有眼疾的病人。

Saiful Islam博士是奧比斯合作醫院的顧問和白內障專家，從一開始就駐守難民營的最前線。他說：「眼睛是人類觀察世界的器官，但當地人因為沒有足夠的眼科服務，很多人前來求醫時，一隻眼睛已經永久失明。」

5年1.5萬宗白內障手術 他指營地的視力中心建成後，每日都有病人前來求診，「每個月約有1,000名患者到這裏接受治療，其中三成是兒童。自5年前提供服務開始，我們至今已進行了約1.5萬宗白內障手術。」

雖然每日工作十分忙碌，但Saiful Islam博士從未言休，「我在這個城市出生，成為一名醫生為當地人服務是我一直以來的夢想，我十分幸運，可以為眼疾病人作出貢獻。」他又分享在治療病人的過程中感到無比滿足，「當我見到他們恢復視力後的喜悅，甚至喜極而泣，我也熱淚盈眶。」

對於居於難民營的羅興亞人來說，生活充滿挑戰，眼疾令他們的生活難上加難，有大家的支持，我們可以繼續為當地人提供救盲資源，拯救更多眼疾病人。

奧比斯