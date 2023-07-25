案件積壓 離婚訴訟可長達3年

【本報訊】法庭待審案件的積壓及案件輪候時間長，一直為人詬病，當中有業界指涉及離婚訴訟的案件，甚至處理時間可長達2至3年，對要獲得臨時贍養費、探視權的父母有很大影響；有議員更坦言，有關人士在等候期間可能已「餓死咗」。

家事法委員會會員古明慧指，大部分離婚訴訟的處理時間需8至9個月，有爭議的個案，甚至長達2至3年，對需要臨時贍養費、探視權的父母造成很大困擾，即便完成訴訟，也需等待很長時間才有判決。

涉贍養費判決 恐等到「餓死」 議員江玉歡也指，家事法庭涉及贍養費等事宜的判決書，需要長時間等待，很多夫婦其中一方或已經「餓死咗」。司法機構政務長梁悅賢則回應指，除個別個案外，大部分判決書均按規定發下。議員容海恩也指大部分家事案件的訴訟人，沒有律師代表，詢問當局會否有文件上的協助以縮短輪候時間；梁回應指，此為發展方向，而家事訴訟條例通過後，將成立規則委員會，也會鼓勵多用調解去處理訴訟。

政府指案件輪候時間長與法官人手不足有關，議員梁美芬指雖有人稱法官工資低，未能吸引律師擔任，但她指如單純因覺得法官人工低而不做法官，該些人亦是「唔適合」的人選，稱要「賺大錢唔好做公職」，建議政府要培養法律學生的使命感。梁表示今年正舉行4場講解會，而條例也沒有框限一定要大律師才可擔任法官，希望有志者可回應政府的法官招聘。

另外，法律適應化工作進展緩慢，尚待作適應化修改的法例或附屬法例，淨數雖由69條減至65條，議員廖長江指回歸後已超過四分之一世紀，呼籲政府要追回進度；當局回應指政府目標並非「半年9條咁做」，也盼加快進度。