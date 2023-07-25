中大校友聯署反對修例 鄧家彪：改革已大滯後

【本報訊】3名身兼中大校董的議員提出私人草案改組中大校董會，立法會相關嘅草案委員會已展開審議工作。由選任校董楊宇銘等發起聯署提出反對建議，包括把議員校董席位由3席減至2席等，暫時已有數百校友聯署，當中包括嶺南大學校長鄭國漢及中大呼吸系統科講座教授許樹昌等。有參與聯署的人士直指不滿議員干涉大學內政，而有份提出私人草案的議員鄧家彪則反駁，指中大改革已大滯後，若推倒重來不知拖到何時，又反問改革不成誰得益。

議員被批干涉大學內政 多名前任及現任嘅管理層同教授均有參與聯署，包括中大前副校長霍泰輝，另一前副校長及新亞書院前院長黃乃正、新亞書院院長陳新安、聯合書院前院長馮國培、逸夫書院前院長陳志輝教授及中大商學院院長周林等，前高官則有商務及經濟發展局前副局長梁敬國、天文台前台長梁榮武及故宮博物館館長吳志華。黃乃正對傳媒表示，很多知名校友及教職員均不滿由立法會議員干涉大學內政，認為中大校董會改組應由中大主導。他強調中大不是反對改組校董會，早於2016年已提出校董會改組方案，只是立法會的問題才導致方案無法通過，他說：「之前因為民主派同建制派互相掣肘，立法會自己Housekeeping做得唔好，搞到上親去都過唔到。」梁榮武亦指參與聯署的原因是認為立法會在事件上繞過校董會，不尊重學校管理層及校友嘅意見。

但鄧家彪在網上提出4點反駁，強調私人草案係經過校董會成立的專責小組討論，而對比近年改革的其他大學，因為中大要兼容書院參與，私人草案的建議可算是比較溫和，有不少院校經校監委任的校董佔過半，例如理大是66%，中大仍只佔26%。他強調無人不支持中大改革，甚至教資會秘書長亦明言中大現況不理想，若果校方遲遲不作為，議員校董推動又有何過呢？