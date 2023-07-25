日排核污水損經貿 各界促港府嚴查食品

【本報訊】日本計劃排放福島核污水，港府早前也宣布，一旦日本啟動排放，將禁止日本10個都縣的水產品進口。身兼行政會議成員的議員林健鋒昨強調，高度關注和憂慮排放事件，並相信事件對兩地經貿關係有一定影響，商界也希望日本三思，希望日本放棄排放核污水，又表明支持港府嚴格處理。亦有學者表示，核污水放射性要待100年後才可忽略不計，而除了氚之外，更有其他放射性物質經海洋傳播。

林健鋒指國際原子能機構報告的內容有很多不確定性，而稀釋核污水排入大海，對環境和人類仍然有害。至於港府的應對力度是否足夠，他指支持港府要更加嚴謹，全面檢查食品，而其他非水產也宣布了一系列措施，將標明有關原產地。他又稱，香港「商界腦筋好靈活」，因此「唔係話太擔心」商界所受到的影響，而商界也支持港府以市民健康為依歸。

學者：放射物質遺害萬年 香港綠色學會副會長楊惠文表示，放射性物質會在海洋中長期積累，若被海洋生物吸收，會影響整個海洋生態，並經食物鏈帶回人類社會，人類食用可能會影響到細胞健康，或令基因受損。而核污水除了氚之外，還殘留碳14、鈷60和鍶90等放射性物質，他指有關物質是會「遺害萬年」，而排放入海並非最便宜和最好的方法，建議日本繼續封存核污水去地底，等待到沒有風險為止。