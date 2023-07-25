5男阿布泰叫囂被控遊蕩 9月再提堂

【本報訊】5名男子今年2月涉嫌於旺角彌敦道阿布泰雜貨店叫囂，滋擾顧客，5人先後被捕，包括兩名年僅14至15歲的少年。事隔5個月，他們被落案起訴遊蕩導致他人擔心罪，案件昨在西九龍裁判法院首度提訊。裁判官聽罷控辯雙方陳詞後，把案押後至9月7日再提堂。

兩被告僅14及15歲 被告依次是14歲及15歲男學生、26歲文員葉嘉健、28歲保險從業員葉子健及25歲無業漢曾維誠，5人被控於2023年2月3日在彌敦道荷李活商業中心地下「阿布泰國生活百貨」，在上述建築物的共用部分遊蕩，而5人結伴在該處出現，導致男子戴榮曦合理地擔心本身的安全或利益。另外，首名及次名被告被控於同月5日在上址遊蕩，導致戴榮曦合理地擔心本身的安全或利益。

資料顯示，林景楠是阿布泰的東主，也是泛民初選案被告之一。他在該案中原本表示擬不認罪，後來改為認罪，並願意當控方證人。至今年3月，他在Facebook貼文，表示「黃色經濟圈是錯誤示範」，另又指「香港不能亂，也亂不起」，「阿布泰將與黃色經濟圈不再有任何關係」。案件編號：WKCC3157/2023