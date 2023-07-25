袁弓夷遭國安通緝 長女 兒 媳被帶走助查

曾登報脫翁媳關係 容海恩稱自己清白 香港國家安全處早前向法庭申請拘捕令，通緝8名涉嫌違反《港區國安法》並已前赴海外的人士，包括時事評論員袁弓夷。袁的長女袁彌望、兒子袁彌昌及媳婦議員容海恩昨早被國安處人員帶走助查，據知了解他們有否與袁弓夷有任何形式的聯絡或金錢往來。行動中無拘捕任何人。容海恩事後回應事件，形容自己是「清白」，會「全面配合」調查，又指無影響與丈夫關係。

據了解，袁彌望昨日清晨5時從美國洛杉磯返回香港，其後在港島區被國安處人員帶走，而袁彌昌及容海恩則從寓所被帶走，其中袁彌昌下午5時獲准離開。而容海恩助查後亦准離開，並於昨午舉行記者會回應事件。她表示，昨早大概有10多名人員到寓所搜查，她與丈夫分別被帶走問話，而今次調查主要問自己和袁弓夷所牽涉的罪行的內容和詳情，但因她知悉不多，所以調查時間比較短。

指已多番提醒丈夫避嫌 對於今次調查，她相信國安處有決心從8名在逃人士的家人取到有力證據。問到國安處有否進一步執法行動，容指人員「無講到有」，又稱人員看了家庭文件之外，自己也有兩部手提電腦和電話一度被檢取，現已取回。

被問到之前登報與袁弓夷脫離關係，但今次仍被帶走問話，會否覺得此行動對證明自己清白沒有作用，容海恩回應指，雖然之前有聲明脫離翁媳關係，但她始終是袁弓夷兒子的妻子，因此相信國安處有考慮，如會否因為和袁彌昌同住一室而知道更多資訊可助查。她又指自己作為妻子，一定會想盡辦法保護家庭，也有多番提醒丈夫要避嫌。

國安處早前懸紅共800萬元通緝袁弓夷、前議員羅冠聰、郭榮鏗及許智峯、前法政匯思召集人任建峰、在美港人組織「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀、前職工盟總幹事蒙兆達及綽號「攬炒巴」的劉祖廸等8名身在海外人士，指他們反中亂港，竄逃海外後繼續從事危害國家安全的行為，勾結外國插手，涉嫌違反港區國安法。

自通緝後，國安處動作頻頻，先是拘捕前香港眾志主席林朗彥、常委朱恩浩、成員廖偉濂、李啟靖和鍾展翹，涉嫌違反港區國安法「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及《刑事罪行條例》「串謀作出具煽動意圖的作為」罪，目前已獲准保釋，指他們透過營運公司、「懲罰Mee」社交平台及手機應用程式，從中收取資金支援羅冠聰，亦多次透過相關社交平台發布具有煽動意圖的訊息。及後又帶走羅冠聰、蒙兆達及郭榮鏗的家人，以及前香港眾志常委林淳軒問話，但沒有拘捕。