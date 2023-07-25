理大3D打印鈦合金 強度高較環保

【本報訊】3D打印技術又有新突破！香港理工大學宣布，與澳洲墨爾本皇家理工大學和雪梨大學合作，成功利用3D打印技術研製出新型鈦合金。理大團隊指，該新型鈦合金特點是強度與塑性俱高，應用潛力優厚，能於航天、海洋工程、消費電子和生物醫療設備等領域發揮作用。是次研究已於國際科學期刊《自然》（Nature）發表。

助發展航天醫療等領域

理大團隊利用3D打印技術生產的新型鈦合金「α–β Ti-O-Fe合金」，由氧和鐵所結合。團隊指，氧和鐵是兩種儲量豐富、價錢合理的元素，且可分別使α和β兩相鈦合金穩定和變強。雖然該鈦合金可利用鑄造法等傳統工藝生產，但效果遜色，不適合實際工程應用，而新型3D打印技術能克服傳統工藝缺點。與1954年發明以來廣泛使用的基準材料「Ti-6AI-4V鈦合金」相比，新型鈦合金的機械性能更勝一籌，除了良好的延展性，強度亦更高。