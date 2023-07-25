11歲移英港生 IQ162勝愛因斯坦霍金

盼成心臟病學家 做世界最好名醫 移英港童成為IQ神童，據英國媒體周日（23日）報道，一名移居英國的11歲本港男童，近日在天才組織「門薩」（Mensa）智商測試中取得162分，比愛因斯坦及霍金的160分還要高，成功加入組織並成為全球1%智商最高人士之一。男童正撰寫小說準備發行，並夢想成為心臟病學家及好醫生。

男童姓李（Adrian Li）與家人去年移民到倫敦巴內特，其劉姓母親（Rachel Lau）表示，兒子從小就表現出與眾不同的天賦，Adrian在兩歲時就能以完美的發音讀出「University」（大學）。他又酷愛閱讀，每天都會讀多本書，在幼兒園時已開始看《星球大戰》小說。母親又指，兒子在小學時已獲得大量學術獎項，並喜歡考試帶來的成就感和自豪感。

幼園讀星戰小說 今年出書 Adrian目前正撰寫一本關於古羅馬的小說，有望在今年秋天發行。對於在智商測試中奪得佳績，他受寵若驚，直言從沒想過會超越愛因斯坦，又希望有一天能實現成為心臟病學家的夢想，並獲得劍橋大學學位，成為世界上最好的醫生。