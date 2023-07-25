國泰客機上月緊急煞停 揭儀錶空速顯示存差異

【本報訊】國泰航空上月底發生嚴重事故，一班離港客機準備起飛之際，機組人員偵察到航機故障而緊急煞停。民航意外調查機構發表初步調查報告，因駕駛艙內儀錶的空速顯示存在差異，該航班機長執行中斷起飛程序。當時飛機空速達145海里，低於緊急情況下中斷起飛程序的最高速度164海里，即當時空速可讓飛機在剩餘跑道長度內完全停止。

據初步調查報告說，當飛機滑行返回停機位時，機組人員觀察到左右主起落架制動器的溫度不斷上升，同時輪胎逐漸放氣。在等待登機橋與飛機連接時，機上的人員聽到一聲爆炸聲及感到劇烈震動。同時，機組人員通過地面滑行視像系統，觀察到左側主起落架後面位置起火。乘客其後通過飛機其中5組緊急滑梯和隨後連接到艙門的登機橋開始撤離。

11乘客撤離時受傷 兩人需住院 機組人員發現輪胎位置起火後，立即向航空交通管制通報，請求協助。航空交通管制啟動失事警報，並通知機場消防隊派員到場。有11名乘客在撤離時受傷，其中兩人傷勢嚴重，需住院治療。

民航意外調查機構表示，當調查早期取證階段完成後，將展開多種工作，包括分析該航班執行高速中斷起飛後的相關運行安全風險；分析航空公司的應急程序和做法；從人為因素角度分析航空公司的操作程序和機組人員的執行情況，包括機組人員資源管理程序和做法。調查小組將繼續分析所收集的數據和資料，以確定意外的情況、成因和促成因素，同時確定進一步調查範圍或跟進方向。

事發於6月24日凌晨零時22分，CX880航班原定從香港國際機場飛往美國洛杉磯，惟起飛時發生意外。當時航班上共310人，包括293名乘客、4名機組人員及13名客艙乘務員。據乘客之一藝員李施嬅透露，飛機當晚在高速準備起飛一刻突然煞停，「啲嘢冧晒，個個都好驚！」疏散期間有乘客仍緊張大叫，情況混亂。