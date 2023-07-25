用家評價兩極 需時適應調整

【本報訊】紅磡海底隧道實施「易通行」後，繁忙時段的擠塞情況未見有大改善，而有汽車及的士業界昨實測後的評價兩極。有的士司機指，早上約9時由九龍塘前往灣仔，全程約37分鐘，較以往稍慢；亦有「的哥」指，有乘客情願自掏腰包，轉經西隧過海。

汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠昨早駕車試行紅隧，以了解實施易通行後，該處繁忙時間的運作情況。他約於8時51分從九龍塘沙福道公共交匯處外出發，沿窩打老道前往公主道，約9時駛至公主道近愛民邨敦民樓迎來車龍，只能時慢時停前進，直至駛入紅隧管口才好轉。最終，他在9時28分抵達灣仔鷹君中心外的過海的士站，全程約37分鐘。

有乘客寧經西隧過海 杜燊棠表示，同一車程過往需時約30分鐘，繁忙時間則約35分鐘，認為昨日紅隧車龍較長，行車時間亦稍長。他建議重開收費廣場一至兩條行車線，寧可駕駛者於收費廣場等候切線進入隧道，好過延長車龍。

亦有的士司機指，昨早過海時，途經公主道見不到龍尾，車流量較平日多，形容紅隧一帶「死晒」，甚至連續兩次乘客主動要求經收費較貴的西隧過海。不過他相信，駕駛者逐漸適應後，紅隧塞車情況會好轉。

汽車會會長李耀培同樣於昨早繁忙時段，駕車由觀塘經紅隧過海，但他持相反意見。他稱，昨駛至紅磡蕪湖街時路面仍順暢，直至理工大學、何文田和尖沙咀的交匯處才塞車。他指，昨日整體車流暢順，駕駛體驗非常好，相信是易通行發揮疏導作用。有的士司機則指，紅隧向來車流量大，昨日情況與以往類近，只能慢慢駛經收費亭。