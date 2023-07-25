紅隧易通行未加快車流 首個工作日仍塞爆

昨日是紅磡海底隧道實施「易通行」後的首個工作天。早上繁忙時段期間，往港島方向的車龍延至公主道近紅磡警署，甚至近培正道，情況較未實施前差。運輸署指，昨早7至8時紅隧一小時的車流量約5,200架次，與過去兩星期同一時段相若，而部分路段更無車龍出現，如漆咸道北和蕪湖街。惟個別駕駛人士反映，過海更為耗時。

紅隧實施易通行後，收費廣場來回方向行車線，各由8條減至4條，其中一條預留予巴士行駛。據本報記者昨現場觀察，紅隧往港島方面，於早上7時後逐漸車多，並出現擠塞。約早上9時，車龍龍尾已延至公主道近忠民街，約一小時後情況更為加劇，延至近培正道。塞車期間，所有過海車輛一律以怠速行駛；惟部分駕駛人士疑未熟習，一度在收費亭前停下，經工作人員指示下繼續開行。

一小時錄5200架次車流 至於紅隧過海巴士站，有上班市民指擔心塞車而提早15分鐘出門，惟車流比想像中暢順。有市民則估計，紅隧昨日較為暢順，或與部分汽車改用其他過海隧道，或有人改乘港鐵等。

運輸署署長羅淑佩表示，昨早7至8時期間，紅隧錄得的車流量約5,200架次，與過去兩星期同一時段約5,400架次相若，但部分路段例如漆咸道北和蕪湖街，並無出現車龍，相信與實施易通行有關。

羅淑佩又指，駕駛者已習慣在紅隧出口切線，前往中環、灣仔或北角，故無必要在進入隧道前揀好方向。她又透露，紅隧運作較繁忙，拆卸收費亭的工作只能在晚間進行，預計需要兩至3個月。至於的士業界早前反映，易通行系統無法偵測司機卡，她指過去兩日未有相關投訴，強調會照顧業界所需。

不過，的士小巴商總會理事長周國強反映，的士司機卡未能偵測繳費的問題仍然存在。截至昨早10時半，其車隊約770架次駛經紅隧，當中82架次無法偵測司機卡，佔整體約一成。他認為，情況雖較早前有改善，但仍不理想。