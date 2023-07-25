紅花嶺郊野公園料明年落成

【本報訊】本港24個郊野公園佔地逾400平方公里，遍布不同地區，有政府官員指除了郊野公園，本港亦擁有聯合國教科文組織認可的世界地質公園，以及7個海岸公園等受保護海洋生態系統，受保護土地面積佔全港四成。官員指出，本港正興建第25個紅花嶺郊野公園及第8個北大嶼海岸公園，預計工程將於明年完成。

北大嶼海岸公園連接兩地 官員表示，香港及深圳將以紅花嶺郊野公園及深圳的梧桐山風景區作為基礎，打造貫穿兩地的生態走廊，而北大嶼海岸公園的隔鄰便是廣東省珠江口中華白海豚國家級自然保護區，有望成為連接兩地中華白海豚核心棲息地的要道，務求讓香港進一步融入國家發展大局。

現時港深兩地正就北部都會區建設進行對接工作，政府官員指區內有許多豐富生態資源，稱在推進大型土地發展項目時，政府會致力營造城市與鄉郊結合、發展與保育並存的都會環境，又指政府會持續優化行山徑及旅遊配套，為遊人帶來更好體驗，亦期望在政商學民各界共同合作，做好綠色文化傳承者、推廣者及倡導者的3個角色，塑造更美麗的香港。