將軍澳公屋戶虛假陳述 判緩刑

【本報訊】一名居住於將軍澳彩明苑的公屋居民，在2022年填寫入息及資產申報表時，申報並無擁有土地。其後調查揭發，該居民案發時擁有一幅市值評估為200萬元的新界土地。該居民因忽略提供申報表指明的詳情，違反了《房屋條例》第27（a）條而被檢控，在觀塘裁判法院被裁定罪名成立。裁判官考慮到案情的嚴重性，判被告監禁兩個月（緩刑12個月）。該居民已遷離有關公屋單位，其公屋戶籍亦已被取消。

擁值200萬新界土地 房屋署發言人提醒所有公屋居民，必須如實申報入息及資產。作為釐定租金以及審核續住公屋資格的基礎，住戶必須準確填寫入息及資產申報表。在向香港房屋委員會提供申報表指明的詳情時，住戶應先仔細閱讀入息及資產申報表的內容及填表須知，並按指定的方法計算其收入及資產填寫相關資料。

否則，住戶便可能因明知而作出虛假陳述，而觸犯《房屋條例》第26（1）（a）條（如罪名成立，可判最高罰款5萬元及監禁6個月）；或因忽略提供申報表指明的詳情，而觸犯第27（a）條（如罪名成立，可判最高罰款2.5萬元及監禁3個月）。房署亦會向住戶追回因資料不正確而少付的租金，甚至收回他們現居的公屋單位。