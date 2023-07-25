屢不遵從清拆令 業主被判罰逾9萬元

【本報訊】劏房業主一直不遵從根據《建築物條例》（第123章）發出的清拆令，上周於觀塘裁判法院被定罪及判罰款逾9萬元。有關命令涉及漆咸圍一幢綜合用途大廈的一個單位內豎設間隔牆，以分間成數個獨立房間。該更改工程阻礙逃生途徑，違反《建築物（規劃）規例》，屋宇署遂根據《建築物條例》第24（1）條向業主發出清拆令。

涉非法分間單位 由於業主沒有履行清拆令，2018年遭屋宇署檢控，並被法庭定罪及罰款約5萬元。由於業主仍不履行清拆令，故遭屋宇署再次檢控，並於7月18日在觀塘裁判法院再次被定罪及罰款98,000元。

屋宇署表示，非法分間單位可導致嚴重後果，業主必須盡快遵從清拆令。對於未有遵從清拆令的業主，屋宇署會繼續採取執法行動，包括提出檢控，以保障樓宇安全。

根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從清拆令是嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁一年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款兩萬元。