粉嶺高球場擬建屋用地 城規會暫修訂「未決定用途」

【本報訊】粉嶺高爾夫球場爭議不斷，城市規劃委員會昨閉門會議審理高球場部分用地改劃用途申請，最終接納規劃署建議，將當中9.5公頃、原屬「住宅（甲類）」用地，暫時修訂為「未決定用途」，以讓土木工程拓展署重新檢視布局、密度等後作公營房屋發展。而入稟高等法院，就環評報告提出司法覆核的香港哥爾夫球會，亦隨即發聲明表示極度遺憾，聲言會全力爭取球場完整性。惟政府仍重申不會影響9月收回部分高球場用地的計劃。

城規會委員昨審議高球場部分用地改劃用途的申請；及至晚上發稿稱，委員經過反覆討論後，最終決定接納規劃署建議，將草圖北端約9.5公頃擬建屋用地，即涉及「舊場」3個洞的土地，由「住宅（甲類）」地帶暫時修訂為「未決定用途」地帶，以讓土木工程拓展署重新檢視公營房屋的設計布局、樓宇高度和發展密度；而餘下約22公頃的土地用途維持不變，按原建議劃為「其他指定用途」註明「保育暨康樂」地帶。

司法覆核未有具體聆訊日期 香港哥爾夫球會隨即亦發聲明回應，表示極度遺憾，重申保持「舊場」的完整性至為重要，反對任何將「舊場」用作發展房屋的計劃。事實上，球會上周五就入稟高等法院，就環評報告提出司法覆核，尋求法庭推翻環評結果。在長達96頁的入稟狀中，球會要求擱置環評決定，城規會可能錯誤基於環評報告，處理日後的規劃，引起連鎖反應。而該司法覆核申請至今並無具體聆訊日期。

規劃師學會會長李建華則稱，若法庭認為環評程序出問題，相信要重新進行環評，估計需要半年至一年時間。案件編號：HCAL 1258/2023