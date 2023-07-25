居屋派表 6屋苑9154單位 下周一接受申請

市民心儀啟悅苑 明年首季可揀樓 新一期居屋下周一（31日）起接受申請，而昨起有意申請的市民可到房委會客戶中心索取，又或在網站下載相關申請表格及售樓資料。今期居屋設有6個屋苑，合計9,154個單位可供選擇，預計明年首季可讓中籤市民揀樓。其中，位於市區旺地的啟德啟悅苑料較受歡迎，事關屋苑有機會眺望維港海景；而今期最大規模的居屋屋苑，則是位於元朗的朗天苑，惟部分單位料望向山墳，以及交通不便等因素，或影響選購意欲。

昨早已有市民到房委會客戶中心索取最新一期居屋的申請表格。有市民認為今期屋苑選擇多，最心儀屯門兆翠苑的最大面積單位，惟擔心加息會令供樓有壓力，會再仔細研究銷售資料，再詳細計劃。亦有市民過往抽過兩、三次居屋，是次首選是啟德啟悅苑2至3人單位，樓盤鄰近商業區，位置為今期居屋中最好，但加息對供樓造成一定壓力，惟有指加息周期已完結，會再與家人「計數 」。

另有綠表申請者表示，啟德啟悅苑單位為首選屋苑，認為位處市區亦鄰近港鐵站；即使今次未能抽中，未來仍會繼續申請，因沒有能力買市區私樓。

62折發售 最平149萬元 根據房委會資料，今期居屋6個屋苑包括觀塘安達臣安楹苑、安麗苑、安樺苑、啟德啟悅苑、屯門兆翠苑、元朗朗天苑；單位實用面積278至518平方呎，以市價62折發售，售價由149萬至494萬元。房委會預計今年第4季攪珠，明年首季揀樓。

不少市民首選的啟悅苑，位處啟德核心地帶，鄰近宋皇臺站，屬近年最佳的市區居屋。而根據銷售資料，該屋苑B座有高層單位可遠眺維港海景，勢必成為「搶手貨」；而開放式單位佔屋苑整體約三成，惟仍較上一期的「納米盤」大，而大單位則佔逾兩成單位，料受準買家追捧。

而新一期居屋三分之一單位供應，來自元朗朗天苑，屋苑鄰近唐人新村，地盤正興建3幢樓高逾49層（平台以下為社福設施）的「摩天居屋」。部分單位面向零散的山墳及未有鐵路接駁，準買家需要考慮。

房屋署表示，截至昨日下午5時，樂富客戶中心累計派出約共2,300份申請表，當中約900份屬綠表，而1,400份則屬白表人士索取。