紅外線測舊樓 揪冧石屎潛在兇手

【本報訊】近日接連發生舊樓「天降石屎」事件，令多位市民受傷，舊樓失修情況惹起公眾關注。為協助拆除鬧市「計時炸彈」，有議員與香港驗樓師學會合作展開「掃雷行動」，首階段以科技助檢驗港島東存有石屎剝落風險的三無大廈，並協助推展舊樓維修工作。

議員梁熙與驗樓師學會代表到灣仔一座舊樓示範，以「外牆快速紅外線檢測」（RITS儀）科技，並以專業軟件對大廈進行詳細的紅外線照片分析，期間標示出懷疑缺損的位置和範圍；及後與大廈業主跟進，並建議維修懷疑嚴重缺損位置。

梁熙表示，近期收到不少舊樓業主求助，樓宇長者多，對驗樓維修有心無力；他期望是次行動可結合地區及專業人士的力量，以科技防止再有石屎下塌的事件。

參與是次行動的香港驗樓師學會創會會長余力生說，動員會員參與計劃，反應踴躍。他指目前使用的儀器，可以一個簡便的方式，來協助三無大廈多作「身體檢查」，避免日久失修的風險。

灣仔東區50幢先行 此外，梁熙稱會與學會繼續合作，首批目標是先檢驗灣仔及東區50幢40年以上樓齡，且已接獲屋宇署驗樓令的三無大廈，及後檢視進度及經驗後，會再考慮擴展至其他舊樓及區域。