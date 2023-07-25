憂資金緊絀 市建局重建拖字訣

【本報訊】重建「十三街」問題爭議多年，拖拉至今仍沒進展。有議員相信市建局有能力處理「十三街」重建問題，但礙於目前的資金流及安置問題，所以暫時未能完成整個項目；亦有議員認為舊樓失修問題不能單靠復修，呼籲重新檢視與樓宇相關的法例，以加快重建工作。市建局回覆本報查詢時指在有限的市區更新資源下，會審視規劃可行性及裨益、財務承擔等因素，處理重建問題。

人口眾多難安置 身兼市建局非執行董事的議員謝偉銓相信，市建局有能力處理「十三街」重建問題，但目前礙於資金流及安置人數眾多，未必可以一次過處理整個項目。他指市建局現時約有500億元資產，以手頭資產未必可以支付所有賠償，雖然可以借錢融資，但估計市建局未必希望有十分多的負債。再加上，房屋署每年會預留一定數量單位予市建局作重建項目的安置之用，然而「十三街」涉及的人口眾多，難以一次過安置大量的人口，恐怕會影響輪候冊的數目。

針對舊樓重建事宜，另一擔任市建局非執行董事的議員鄭泳舜認為「十三街」和油尖旺的重建問題同樣迫切，惟「十三街」的範圍較大，收購金額可能相對多，而現時有其他重建項目對市建局壓力較大，重申該局一直有推進「十三街」重建項目。他強調現時舊樓失修問題嚴重，不能單靠復修，呼籲政府檢視與樓宇相關的法例，以協助加快進行重建工作。

市建局回應本報查詢指出，香港樓宇老化問題嚴重，油麻地、深水埗和九龍城等不同舊區，均有長期欠缺維修及保養的住宅樓宇，部分更是規模大、密度非常高的舊樓群，而在有限的市區更新資源下，市建局會依循《市區重建局條例》及《市區重建策略》的政策方針，審視一籃子因素，包括土地用途、樓齡及樓宇狀況、規劃可行性及裨益、財務承擔、受影響住戶和經營者數目、地區特色以至技術評估。至於重建路線圖一事，該局指基於實際運作考慮和保密需要，只會在啟動重建項目時才透過刊憲等方式對外公布詳情，包括重建位置、範圍及推行時間表。